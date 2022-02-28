Зеленский написал заявление о приеме в Евросоюз

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил в понедельник, 28 февраля, что украинский президент Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Евросоюзе, – сообщают СМИ.

В своем Facebook Сибига оставил следующее сообщение: «Президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе».

Сообщается также, что кроме Зеленского заявление подписали председатель Верховной Рады Украины и премьер-министр страны. Документ адресованн главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции – стране, которая председательствует в Евросоюзе.

Напомним, что ранее Зеленский призвал ЕС срочно принять Украину в состав Евросоюза, заявив, что «настал решающий момент».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»