Украина ввела «безвиз» для желающих воевать иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с 1 марта 2022 года, – сообщают Известия.

Согласно документу, данный указ будет действовать «на период военного положения». Соответствующий указ от 28 февраля 2022 года был опубликован на сайте президента.

Следует напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государстве создается иностранный легион для добровольцев из-за рубежа. Украинский лидер заявил, что все, кто хочет, могут приехать и «встать бок о бок» с украинцами.

Зеленский также напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны.

Киев, Иван Бабурин

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