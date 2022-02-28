Зеленский недоволен результатами переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и России, которые прошли в понедельник в Белоруссии, заявил, что результата, удовлетворившего бы Украину, пока нет, – сообщает РИА Новости.

Зеленский, в своем видеообращении, в частности, заявил: «Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия на переговорах озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты для завершения войны, Киев получил «некоторые сигналы». После анализа услышанного решим, как переходить ко второму раунду переговоров с Россией

Украина выдвинула России встречные пункты для завершения боевых действий».

Накануне переговоров офис Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Киев, Иван Бабурин

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