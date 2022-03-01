Москва предупредила киевлян о готовящихся ударах по военным объектам в городе

Минобороны России обратилось к киевлянам, проживающим рядом с ретрансляционными узлами, с призывом покинуть свои дома, – сообщает ТАСС.

В министерстве обороны России во вторник, 1 марта, сообщили, что российскими военными готовится нанесение удара в Киеве по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО).

«Удары высокоточным оружием нанесут для пресечения информационных атак против России. Минобороны призывает граждан Украины, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против РФ, а также проживающих рядом с ретрансляционными узлами жителей покинуть свои дома», – сообщили в военном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

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