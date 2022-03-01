Украина пригрозила Минску ракетным ударом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, – сообщают СМИ.

В эфире телеканала Украина 24 Данилов заявил: «По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято».

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил у Владимира Путина поставить дополнительный комплекс С-400 западнее Минска для защиты территории, – сообщает издание Белта.

Киев, Иван Бабурин

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