Зеленский требует гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, заявил, что его страна будет требовать юридически обязательных гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами вступления страны в альянс, – сообщает Reuters.

В интервью Reuters Зеленский также заявил, что «если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО».

Кроме того, Владимир Зеленский утверждает, что президент США Джо Байден сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло. При этом он заявил, что его предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивание НАТО в конфликт.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что в США и НАТО вопрос о бесполетной зоне над Украиной даже не обсуждается – ее не будет.

Напомним, что ранее Зеленский призывал рассмотреть закрытие неба для российских самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.

Президент Украины в связи с военной операцией РФ на Украине также заявил агентству Reuters, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, необходимо прекращение огня и выразил надежду на скорое прекращение военных действий на Украине.

«Я бы хотел верить, что война не продлится долго», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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