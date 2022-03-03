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Конфликт на Украине

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Четверг, 3 марта 2022, 18:28 мск

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Украина запретила экспорт газа

Компания «Нафтогаз» в четверг 3 марта, сообщила, что министерство энергетики Украины запретило экспорт газа с таможенной территории страны в связи с боевыми действиями.

В сообщении на сайте компании «Нафтогаз» говорится: «Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад». Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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