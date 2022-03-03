Украинским беженцам обещают проживание в Европе до трех лет

Министерство внутренних дел Украины в четверг, 3 марта, сообщило, что в связи с чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

В сообщении ведомства говорится: «ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться дольше или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года».

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, в какие страны Европы выехали украинцы.

По данным ведомства, всего покинули страну около 875 тысяч украинцев, из которых 454 тысячи уехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч – в Словакию, 45 тысяч – в Румынию, 79 тысяч – в Молдавию.

Киев, Иван Бабурин

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