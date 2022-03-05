Российские военные взяли украинскую военную базу под контроль

В министерстве обороны РФ в субботу,5 марта, сообщили, что вооруженные силы России взяли под контроль военную базу украинской армии неподалеку от села Раденьск под Херсоном.

«Военные Украины в спешке покидали позиции в Херсонской области, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев – украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал». На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами – всего более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Часть оружия хранилась на улице, в частности, ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды», – сообщили в минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве РФ, на взятой под контроль базе, предположительно, подготовку проходили различные подразделения – морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. Всего здесь могло размещаться около четырех тысяч человек.

«В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», – сказали в министерстве обороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»