Боевики «Азова»* и СБУ планируют взорвать реактор в Харькове

Минобороны России в понедельник, 7 марта сообщили, что СБУ и боевики батальона «Азов»* планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

«СБУ и боевики батальона «Азов»* планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», – говорится сообщении.

Также сообщается, что российскому минобороны стало известно о том, что боевики батальона «Азов»* заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте.

В военном ведомстве отметили, что «6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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