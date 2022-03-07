Зеленский наградил специальными званиями ряд украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении шести городам звания города-героя, – сообщают СМИ.
В своем очередном видеообращении Зеленский заявил следующее: «Я решил наградить специальным званием… Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Херсон, Гостомель, Мариуполь и Волноваха».
Сообщается также, что украинский президент наградил орденами ряд местных руководителей.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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