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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 марта 2022, 10:17 мск

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Зеленский наградил специальными званиями ряд украинских городов

Фото: president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении шести городам звания города-героя, – сообщают СМИ.

В своем очередном видеообращении Зеленский заявил следующее: «Я решил наградить специальным званием… Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Херсон, Гостомель, Мариуполь и Волноваха».

Сообщается также, что украинский президент наградил орденами ряд местных руководителей.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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