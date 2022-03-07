Киев выступил против гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук выступила против эвакуации с выходом людей в Россию, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Верещук призвала Россию согласиться на гуманитарные коридоры с выездом людей на украинскую территорию, а лидеров США, Британии и Франции просила помочь открыть «реальные» гумкоридоры.

Со своей стороны, минобороны РФ сообщает, что российская стороны открыла шесть гумкоридоров.

«Всю детальную информацию заблаговременно передали украинской стороне, а также профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста», – сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

Между тем, как сообщает радио Спутник, российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»