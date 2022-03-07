Зеленский снова записал видео и снова призвал закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 марта, записал очередное видеообращение, в котором снова призвал Запад закрыть небо над Украиной, а также рассказал о планах по восстановлению Украины.

В своем очередном видеообращении украинский лидер снова обратился к Западу и снова призвал закрыть небо над Украиной и предоставить Украине боевые самолеты и средства ПВО.

«Мы ждем решения. Очищение неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. Как можно быстрее», – заявил Зеленский.

Кроме того Зеленский заявляет: «Именно в Украине сейчас решается, станет ли кто-то в Европе жертвой такой же агрессии. Если вторжение продолжается и РФ не отказалась от своих планов – нужен новый санкционный пакет. Бойкот российского экспорта, а именно отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ».

Президент Украины также рассказал о работе правительства страны.

«Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных рабочих, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе ТРО. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – на время военного положения и минимум на год после его завершения», – сообщил Зеленский гражданам Украины.

Следует отметить, что в опубликованном в соцсетях видео Зеленский рассказал и том, что поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, главой итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Индии Моди.

Киев, Иван Бабурин

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