Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) заявило, что в стране создано «спецподразделение Интернационального легиона» в количестве 20 тысяч человек, – сообщают украинские СМИ.

ГУР МО Украины в своем Telegram-канале разместило сообщение, в котором говорится следующее: «В ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек. Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии».

Начальник ГУР МО бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что «сейчас любая помощь имеет вес золота».

«Украина высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту», – заявил украинский бригадный генерал.

Киев, Иван Бабурин

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