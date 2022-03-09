«Женщинам»-трансгендерам не дают покинуть Украину из-за указанного в паспортах мужского пола

«Женщины»-трансгендеры на Украине попали в сложную ситуацию – им не позволяют покинуть территорию страны. Дело в том, что в паспортах у «женщин» указан мужской пол, а из-за введенного недавно запрета, это не позволяет им покинуть страну, – сообщает испанское издание El Periódico.

«Женщины-трансгендеры застряли на Украине и не могут выехать из страны, потому что их гендерная идентичность не совпадает с полом, указанным в паспорте», – сообщает El Periódico.

Правозащитники требуют открыть «гуманитарный коридор», который гарантировал бы защиту прав представителей ЛГБТИ-сообщества. По оценкам испанской организации PlataformaTransdeEspaña покинуть Украину не могут около 130 тысяч человек.

Одна из собеседниц издания рассказала, что ей отказали в выезде с Украины, потому что в документах указан мужской пол. Власти относятся к ней как к мужчине, что является еще одной формой узаконенной трансфобии.

«Правительство издало указ, согласно которому мужчины от 18 до 60 лет не могут пересечь границу», – рассказала собеседница изданию El Periódico.

«Я лишь надеюсь на то, что ЕС и мировые власти поговорят с нашим правительством и попросят его позволить трансгендерам покинуть Украину», – прокомментировала происходящее собеседница.

El Periódico сообщает, что собеседнице-трансгендеру все же удалось покинуть страну на машине вместе с другом. Они избежали многочисленных полицейских проверок и пересекли границу с Румынией.

Киев, Иван Бабурин

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