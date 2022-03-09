Зеленский разрешил гражданским лицам применять оружие

Верховная рада Украины опубликовала на своем сайте закон, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, в котором он позволяет гражданским жителям Украины использовать оружие, – сообщают СМИ.

В тексте закона говорится: «В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней».

Кроме того, новым законом Зеленский снял всякую ответственность за применение оружия кем бы то ни было.

«Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке», – гласит закон, подписанный Зеленским.

Киев, Иван Бабурин

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