Украина возбудила уголовные дела против Марии Захаровой и главкома ВКС России

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 14 марта, сообщила, что против главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и директора департамента информации МИД РФ Марии Захаровой возбуждены уголовные дела, – сообщают СМИ.

На своей странице в Facebook Венедиктова написала: «Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщили о подозрении: главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу армии РФ, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту, директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации».

Украинский генпрокурор также заявила, что сейчас на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.

Киев, Иван Бабурин

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