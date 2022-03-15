Украинский журналист объявил себя приверженцем идей соратника Гитлера

Украинский журналист Фахрудин Шарафмал в прямом эфире украинского «24 канала» процитировал соратника Адольфа Гитлера и заявил, что будет убивать русских детей, призвав своих коллег делать то же самое, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что заявление Шарафмала прозвучало в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

«Я позволю себе процитировать Адольфа Эйхмана, заявил «журналист» и продолжил: «Чтобы уничтожить нацию нужно убивать в первую очередь их детей. Потому что убив их отцов вы добьётесь только того что они вырастут и отомстят. А убив детей- они никогда не вырастут и нация исчезнет. ВСУ не могут уничтожать российских детей, т.к. это запрещено правилами войны, конвенциями, в т.ч. женевской. Но я не в ВСУ. Если мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я буду придерживаться доктрины Эйхмана и сделаю все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на этой земле....Нам нужна перемога. И если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых кто это сделает. Слава нации! Надеемся что такой нации как Россия и россияне никогда больше не останется на этой земле».

Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, – сообщает РИА Новости.

Адольф Эйхман – оберштурмбаннфюрер СС, с декабря 1939 года начальник отдела IV D 4, затем IV B 4 Главного управления имперской безопасности, непосредственно отвечавшего за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за «окончательное решение еврейского вопроса», следствием чего стала гибель до 6 млн. человек. После войны скрылся от правосудия в Аргентине. В мае 1960 года агенты израильской разведки «Моссад» похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где он был казнен по приговору суда.

Киев, Иван Бабурин

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