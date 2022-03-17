На Украине заявили о краже водных ресурсов крымчанами

Госэкоинспеция Украины заявила, что Россия установила контроль над Северо-Крымским каналом и пустила воду в Крым. Ведомство также сообщило о краже водных ресурсов россиянами на сумму в 620 млн. грн., – пишут украинские СМИ.

Как сообщает украинское издание Страна. ua, по данным Госэкоинспеции водозабор осуществляется из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр с пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки).

«Страной-агрессором 24 февраля 2022 были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала», – говорится в сообщении Госэкоинспеции Украины.

Напомним, что 26 февраля, вооруженные силы России взорвали насыпанную Украиной дамбу, которая 8 лет блокировала поставки воды в Крым.

Киев, Иван Бабурин

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