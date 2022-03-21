В МВД Украины не считают «дикостью» самосуд над мародерами

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что «диким в военное время народную расправу над мародерами, которых жители ловят с поличным, привязывают к столбам и выпарывают и выкладывают сети это видео», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В частности, в интервью изданию Денисенко сказал: «Не считаю, что привязать и оголить мародера, считается диким в военное время. Сил Нацполиции сейчас, к сожалению, на все не хватает. Полиция не всегда может приехать вовремя, в конкретном моменте».

По мнению советника министра внутренних дел Украины мародер должен понимать, что он «по-любому получит по заслугам».

«Сначала его привяжут к столбу, а потом его обязательно посадят на 10 лет. Такие акции оказывают на мародеров куда бОльший эффект, чем угроза уголовного наказания: он понимает – наказание будет тут и сейчас. Плюс в назидание остальным. Это превентивная система работает», – заявил Вадим Денисенко журналистам.

Киев, Иван Бабурин

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