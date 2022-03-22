Генпрокурор Украины: Шпионы проникли во все госорганы

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 22 марта, заявила, что шпионы и вражеские агенты есть в каждом государственном органе, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Венедиктова заявила также, что «правоохранительные органы выявляют таких людей и привлекают к ответственности». При этом она заметила, что в Офисе генпрокурора шпионов нет, но они есть в органах прокуратуры.

Украинский генпрокурор, кроме прочего, заявила, что депутаты, которые находятся за границей, будут привлечены к ответственности.

«У нас таких кейсов – шесть человек. Там может быть перспектива», – сказала Венедиктова, не называя при этом фамилии и фракции этих нардепов.

Кроме того, генпрокурор сообщила, что Офис генпрокурора» мониторит перемещение всех украинских топ-чиновников с начала войны».

«Это депутаты, министерский и замминистерский корпус, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим», – заявила генеральный прокурор Украины.

Киев, Иван Бабурин

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