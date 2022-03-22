На Украине будут сажать на 12 лет за сообщения о передвижениях войск

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук сообщил, что комитет одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за распространение информации о перемещении украинских войск, – сообщает украинское издание Страна.ua.



Осадчук, в частности, заявил, что за распространение фото- или видеоинформации о перемещении украинских войск будет введено уголовное наказание – от пяти до восьми лет тюрьмы. В случае, если этим занималась организованная группа или публикация информации о позициях ВСУ носила корыстный характер, срок заключения будет составлять от 8 до 12 лет.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»