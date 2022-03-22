Зеленский примет участие в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции примет участие в саммите NATO, запланированный на 24 марта, – сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Сообщается, что Никифоров в эфире телемарафона во вторник, 22 марта, сказал: «Украина будет там принимать активное участие. Как именно, мы пока еще определяем. Как минимум, это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате».

По словам пресс-секретаря, Зеленский, в рамках саммита будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

«Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию. О новых форматах безопасности говорить не будут», – заявил Сергей Никифоров.

Киев, Иван Бабурин

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