российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 марта 2022, 00:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве с нетерпением ждут разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украина запросила телефонный разговор президента Владимира Зеленского с Председателем КНР Си Цзиньпинем. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что разговор состоится в ближайшее время, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Ермак написал: «Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,