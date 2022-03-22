В Киеве с нетерпением ждут разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Украина запросила телефонный разговор президента Владимира Зеленского с Председателем КНР Си Цзиньпинем. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что разговор состоится в ближайшее время, – сообщает РИА Новости.
В своем Twitter Ермак написал: «Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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