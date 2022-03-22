На Украине площадь сева яровых сократиться в два раза

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во вторник, 22 марта, заявил, что площадь сева яровых культур в этом году может сократиться вдвое из-за войны с Россией, – сообщает Reuters.

Сообщается, что Лещенко заявил: «В настоящее время по исправленному плану площадь посева составляет 7 млн. гектаров. Фактически мы скорректировали первоначальный план наполовину», при этом он не уточнил возможную урожайность отдельных яровых культур.

«В текущем году наши фермеры смогут засеять до 3,3 млн. гектаров кукурузы, что на 2,1 млн. гектаров меньше данного показателя в прошлом году», – сказал министр аграрной политики Украины.

Киев, Иван Бабурин

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