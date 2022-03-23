Сильный ход! На Украине оценили решение Путина перевода на рубли оплаты за газ

Переход России на рубли при расчете за газ – это сильный ход, – так оценил решение Владимира Путина глава Украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что Денисенко также считает, что высока вероятность того, что Европа согласится на такое требование.

В своих соцсетях глава Украинского института будущего написал: «Теперь европейцы должны продавать столь нужное в нынешних условиях россиянам евро и покупать за него рубли. И это будет делаться через русские банки. Объемы следующего года, по меньшей мере, 400 миллиардов евро, исходя из нынешних цен на газ. Отказаться от российского газа ЕС в 2022-23 годах просто не может».

По словам Денисенко, своим «ходом» Россия повторила решение Саудовской Аравии, которая отныне будет проводить часть финансовых операций за нефть не в долларах, а в юанях.

«При самом оптимальном варианте снизить поставки российского газа до 50% в Европу удастся за три-четыре года. За это время Россия успеет восстановить экономику после санкций», – написал украинский политик.

По мнению Денисенко самая плохая новость для Украины это то, что президент Путин своим решением не просто укрепил рубль, но и скорректировал падение ВВП России в этом году.

«Таким образом, единственный весомый удар, который может нанести по РФ Запад – нефтяное эмбарго. Это ключевая битва для Вашингтона и Москвы. Если президент США Джо Байден добьется нефтяного эмбарго, это будет означать резкое падение экономики РФ. Если нет – у Путина будет мощный запас экономической стабильности, а США резко ослабят свое влияние в мире», – резюмировал глава Украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко.

Киев, Иван Бабурин

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