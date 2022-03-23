На Украине конфисковали контейнеры с вином в пользу ВСУ

Директор одного из молдавских винзаводов Сорин Масло в среду, 23 марта, заявили, что виноделы через правительство Молдавии пытаются вернуть несколько контейнеров с вином, которые в портах Одесской области конфисковали в пользу украинской армии, – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Publika .

В интервью телеканалу Масло, в частности, сказал: «Он попал в список контейнеров, конфискованных для нужд армии. Мы написали письмо и пояснили, что, скорее всего, это ошибка, потому что в нем нет продовольственных товаров».

Как заявил Масло, в Одессе в общей сложности задержаны партии вина нескольких компаний на общую сумму примерно в €220 тыс. Они предназначались для экспорта в страны СНГ, Великобританию, Китай, Кот-д'Ивуар, США и Турцию.

Ранее сообщалось, что о конфискации на Украине большой партии продовольствия, которая направлялась китайским потребителям, заявила молдавская компания «Орхей-Вит».

Кишинев, Иван Бабурин

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