Зеленский призвал страны G7 отключить Россию от GPS и заблокировать Центробанк РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении перед лидерами стран «Большой семерки» (G7)заявил, что мир должен ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.

Выступая перед участниками саммита G7, Зеленский призвал закрыть России доступ к GPS, которая помогает противнику бомбить украинские города.

«Российские банки и, главное, Центробанк России, должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы, а G7 обязана принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и всего региона», – заявил президент Украины во время своего онлайн выступления на саммите «Большой семерки».

Следует напомнить, что в ночь с 23 на 24 марта Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором он обратился к НАТО, ЕС и странам G7 со следующим заявлением: «Мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал».

Киев, Иван Бабурин

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