На Украине объявили сбор денег на постройку самого большого самолета в мире

Украинское государственное предприятие «Антонов» в четверг 24 марта, сообщило, что принято решение учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета «Мрия» (Мечта) для сбора средств на строительство нового Ан-225.

В сообщении пресс-службы компании говорится: «Коллектив «Антонова» считает, что необходимо не допустить безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работу по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 «Мрия».

В «Антонове» также сказали, что предприятию не хватает средств для реализации этой задачи, в связи с чем она предлагает учредить международный фонд.

В сообщении компании также говорится, что госпредприятие «обращается с предложением о финансовой поддержке проекта, в том числе, к главам государств и правительств всех стран мира, компаниям, занимающимся авиационным производством, банкам, обычным людям, которые любят авиацию, и всему мировому авиационному сообществу, включая негосударственные союзы».

Следует отметить, что Ан-225 «Мрия» – советский тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в 1980-х годах в ОКБ им. Антонова под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева.

«Мрия» – самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузовой самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года.

До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225.

Киев, Иван Бабурин

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