Киев отменил соглашение о признании российских документов об образовании

Правительство Украины в пятницу, 25 марта, приняло решение о денонсации соглашения с Российской Федерацией в области образования и науки, включая взаимное признание документов об образовании и ученых званий, – сообщается на официальном сайте украинского кабмина.

В сообщении украинского правительства говорится: «Кабинет министров Украины принял постановление «о денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией».

Кроме того в постановлении правительства Украины говорится, что «прекращают свое действие следующие двусторонние соглашения между Россией и Украиной»: соглашение о сотрудничестве в области культуры; соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях; соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Киев, Иван Бабурин

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