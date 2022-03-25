Пентагон доставил на Украину партию вооружений

Высокопоставленный представитель Пентагона в пятницу, 25 марта, заявил, что США доставили на Украину первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, – сообщают СМИ.

Американский военный чиновник, также сказал: «Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий. В течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса».

Следует напомнить, что ранее Пентагон заявлял, что США на текущей неделе начнут поставлять Украине помощь в рамках крупнейшего пакета объемом в 800 миллионов долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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