На Западе объяснили, почему отказали Украине в поставках танков и самолетов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, почему Запад не выполняет просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках украинской армии танков и самолетов. По его мнению, предоставление Киеву британских танков не даст эффекта, поскольку для работы со сложной западной военной техникой требуется подготовка.

«Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать», – сказал глава минобороны в интервью газете Mail on Sunday (цитата по РИА «Новости»).

Министр добавил, что следует сосредоточить внимание на помощи Украине в ремонте или поставке российского или советского оборудования, которое уже имеется в их арсенале. «Предоставление британских танков на самом деле не сработает», – заключил Уоллес.

Он также заявил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak уже готовы к развертыванию на Украине. По его словам, представители ВСУ прошли обучение по их использованию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении, обнародованном минувшей ночью, вновь призвал Запад увеличить военную помощь Украине. По его словам, Киеву нужны самолеты, танки, противоракетное и противокорабельное оружие, тогда как западные союзники поставляют много дробовиков и пулеметов. Украине необходимо «всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО», – повторил украинский президент.

Минобороны России по приказу президента Владимира Путина 24 февраля начало военную операцию в защиту населения республик Донбасса. Ее цель – демилитаризация и денационализация Украины, заявлял Путин.

Москва, Наталья Петрова

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