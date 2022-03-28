Украинцы практически поголовно инфицированы палочкой Коха

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины в понедельник, 28 марта сообщил, что 90% населения Украины инфицированы палочкой Коха, что возможность заболеть туберкулезом сохраняется для каждого, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцестях ЦОЗ Украины сообщают: «Мысль о том, что случиться он может только с людьми асоциального образа жизни – ложный миф. На самом деле только 8-10% случаев туберкулеза диагностируют у социально-незащищенных граждан. Остальные – это люди совершенно разных профессий, достатка, возраста и образа жизни»,

При этом в ЦОЗ заверили, что болеют туберкулезом не все, у большинства инфицированных организм справляется и заражение не переходит в болезнь.

Медики напомнили, что болезнь означает, что пора замедлиться и стать заботливым к своему здоровью: «Если у вас есть знакомые, которых постигла эта болезнь, поддержите их и убедите в том, что впереди – выздоровление, стоит только выполнять все наставления врача!».

Киев, Иван Бабурин

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