На Украине за Z, V и O могут дать пять лет

Украинские депутаты внесли в Верховную раду законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O за это предлагается наказывать лишением свободы на 5 лет, – сообщают СМИ.

В сообщении Telegram-канале украинского парламента говорится: «Суть очень проста – запретить любое использование и пропаганду символики. Законопроект предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет (с конфискацией имущества или без) за изготовление, распространение, а также публичное использование символов Z, V и O»

Ранее депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро.

Киев, Иван Бабурин

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