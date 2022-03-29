На Украине могут запретить РПЦ и конфисковать все ее имущество

В Верховную раду Украины внесен проект о запрете деятельности РПЦ, изъятии недвижимости и иного имущества, – сообщают СМИ.

В законопроекте, инициированном украинскими парламентариями, говорится: «Внести изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организации».

Статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

«Кабинету министров Украины в срок со дня опубликования закона необходимо: осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону», – отмечается в данном законопроекте.

Киев, Иван Бабурин

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