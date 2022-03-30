Украина отзывает своих послов из Тбилиси и Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии, – сообщают СМИ.

В сообщении Офиса президента Украины говорится, что посол отзывается из-за отказа Тбилиси помогать Киеву.

Что касается самого Зеленского, то в своем видеообращении он заявил: «Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».

Кроме того украинский лидер добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы своих дипломатов в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»