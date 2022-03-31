Украинский «олигарх» планирует подать иск к России

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что его компания подаст иск к России в международные суды о возмещении ущерба полученного в результате российской военной спецоперации, – сообщает Bloomberg.

В интервью изданию Ахметов, в частности, сказал: «Группа System Capital Management (SCM) обязательно предъявит иск к России с требованием возместить все убытки, причиненные российской агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме».

Миллиардер говорит, что хотя два его предприятия в Мариуполе – «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – временно не работают, сотрудникам продолжают выплачивать зарплаты. Согласно данным System Capital Management, на предприятиях были трудоустроены порядка 40 тысяч человек.

Как сообщает Bloomberg, Ахметов также заявил, что остается на Украине и уезжать не намерен, но планирует продолжать оказывать стране всю возможную с его стороны помощь. Свое точное местонахождение он сообщить отказался, объяснив это соображениями безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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