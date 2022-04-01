На Украине принят закон о национализации имущества россиян

Верховная Рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию России, – сообщает РИА Новости..

В своем Telegram-канале глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк написала: «Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России».

Шуляк также отметила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной, например, имеет там место жительства или занимается основной деятельностью.

Также сообщается, что по решению суда или СНБО имущество лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию, может быть национализировано.

Киев, Иван Бабурин

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