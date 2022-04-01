Взрывы в Белгороде Киев назвал саботажем российских военных

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя взрывы в Белгородской области, заявил, что его страна ведет оборонительные действия на своей территории и к инциденту в России отношения не имеет, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем видеообращении Арестович заявил: «За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде. Может кто-то покурил не в том месте, может российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории России несет руководство России».

Киев, Иван Бабурин

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