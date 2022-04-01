Во Львовской области на Украине объявили об открытии газового месторождения

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в пятницу, 1 апреля, сообщил, что во Львовской области открыли новое газовое месторождение в рамках наращивания Украиной добычи собственного голубого топлива, – сообщают украинские СМИ..

В своем Телеграм-канале 1 апреля Козицкий написал: «Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу».

Львов, Иван Бабурин

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