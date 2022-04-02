Украинские нацисты готовили теракт на месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области

Военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Военнослужащие незамедлительно оцепили опасный участок и эвакуировали гражданское население из близлежащих зданий на безопасное расстояние. Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили», – уточнили в Росгвардии.

Киев, Светлана Антонова

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