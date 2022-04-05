В Тбилиси назвали Украину «заповедником грузинских преступников»

Вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани во вторник, 5 апреля, комментируя заявления украинских властей о том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров, назвала Украину «заповедником грузинских преступников».

«Украина еще во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников», – сказала Цулукиани.

Грузинский вице-премьер также добавила, что границы Грузии контролируются хорошо, а все обвинения в контрабанде санкционных товаров являются ложью.

Как напоминает украинское издание Страна.ua, ранее Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины обвинило Грузию в оказании помощи России по обходу санкций. По данным ГУР, россияне через территорию Грузии налаживают канал контрабанды товаров, которых нет в России из-за введенных против нее санкций.

Тбилиси, Иван Бабурин

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