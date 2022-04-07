Соратник Зеленского оправдывает издевательства и расстрел российских солдат украинскими нацистами

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видеоролик, на котором запечатлены издевательства и расстрел раненых российских пленных украинскими нацистами, оправдал их действия, – пишет украинское издание «Настоящее время».
В интервью изданию Подоляк сказал: «Считаю, что в принципе их действия, максимально жесткие по отношению к военнослужащим российским – оправданы соответствующим эмоциональным фоном».
«Я бы хотел, если мы получим доказательства любых неправых действий наших Вооруженных сил, безусловно, будем нормативно возвращать их в правовое поле», – добавил сказал.
Тем временем ту же тему прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я не видел этого, я слышал об этом. Хочу заверить вас, что украинская армия соблюдает правила ведения войны. Конечно, могут быть отдельные случаи нарушения этих правил, и они, безусловно, будут расследованы», – заявил Кулеба.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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