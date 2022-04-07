На Украине готовится к публикации «реестр коллаборантов»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в четверг, 7 апреля, объявил, что в стране скоро появится «реестр коллаборантов», – сообщают украинские СМИ.

«Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчества. В реестре будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова», – заявил Данилов.

Киев, Иван Бабурин

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