Зеленский обвинил Запад в лицемерии и потребовал новых санкций для России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 апреля записал свое новое видеообращение.

Как сообщают украинские СМИ, Зеленский, помимо критики в адрес России, намекнул на «лицемерие Запада» и заявил, что это «плохое оружие».

Также украинский лидер, сказал, что санкции против России недостаточны, и чтобы ее остановить «нужно больше санкций, а самой сильной санкцией будет оружие для Украины».

Кроме того, президент Украины вновь обвинил Россию в военных преступлениях и заявил, что «в Бородянке все значительно страшнее, чем в Буче – там еще больше жертв российских оккупантов». Также он сказал, что «Россия готовит провокации с мертвыми телами в Мариуполе, чтобы выдать их за жертвы Украины».

Киев, Иван Бабурин

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