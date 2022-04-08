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NewDayNews.ru

Пятница, 8 апреля 2022, 21:20 мск

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Украина планирует конфисковать активы двух российских банков более чем на 800 миллионов долларов

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что власти Украины могут конфисковать активы Сбербанка и Проминвестбанка на общую сумму около $884 млн., – сообщается на сайте РБК со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

В интервью изданию Шевченко заявил, что «у Сбера и Проминвеста были аннулированы лицензии еще в первые дни российской спецоперации, и сегодня мы понимаем, что следующим шагом должно стать принудительное изъятие этих активов. В доход государства может быть направлено около 26 млрд. гривен (около $884 млн). Это денежные средства, облигации внутреннего государственного займа, депозитные сертификаты».

Глава Нацбанка Украины также сказал, что письмо с просьбой конфисковать финансовые активы Сбербанка и Проминвестбанка НБУ направил в правительство еще 11 марта, но «вначале, власти обеспечат выдачу средств вкладчикам связанных с этими банками финансовых организаций».


Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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