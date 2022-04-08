Глава Еврокомиссия отчиталась перед Зеленским за антироссийские санкции

Совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля состоялся в пятницу, 8 апреля в Киеве, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на трансляцию офиса украинского президента.

Сообщается, в своем выступлении Зеленский сказал, что благодарен Евросоюзу за новые антироссийские санкции и заявил, «что этого мало». Также украинский лидер добавил, что у него «много вопросов к Урсуле фон дер Ляйен, но атмосфера диалога и отношений сейчас самая лучшая за много лет».

Со своей стороны, фон дер Ляйен рассказала Зеленскому, как «санкции бьют по России».

Глава ЕК заявила, что «экспорт упал на 71%, инфляция выросла на 20%, 700 компаний ушло из России, 225 млрд. евро личных активов заморожены в ЕС». Кроме того, Фон дер пообещала Украине новые деньги на оружие и сообщила, что ЕС выделяет Украине еще миллиард евро помощи: 120 млн. – на поддержку бюджета, 330 млн. из экстренного пакета и 600 млн макрофинансовой помощи. Также еврочиновница пообещала Зеленскому «огромные инвестиции, которые проложат Украине дорогу в Евросоюз» и заверила, что в ЕС изучают вопрос, как можно «ударить по Сбербанку России».

Что касается еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля, то он на брифинге заявил, что посольство Евросоюза в Киеве возвращается, «а за нами вернутся многие».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»