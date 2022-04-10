Киев будет готов к переговорам президентов России и Украины после «победы в битве за Донбасс»

Советник главы фиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры президентов Украины и России могут состояться лишь «после победы в битве за Донбасс, которая состоится в ближайшие недели», – сообщают украинские СМИ

В ходе телемарафона Подоляк заявил: «Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три».

По мнению Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры только тогда, «когда будут абсолютно четкие позиции для этого, в первую очередь – по гарантиям безопасности».

«Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация», – сказал советник главы офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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