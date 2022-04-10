Украина прекратила торговлю с Россией

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна полностью запретила импорт товаров из России, – сообщает Reuters.

Украинский вице-премьер заявила следующее: «Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства. Западным странам следует пойти на такой же шаг».

По мнению Свириденко, эта мера снизит возможности России по финансированию спецоперации на Украине.

Как сообщает сайт РБК, по данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем экспорта из России на Украину составил более $8 млрд (по данным Укрстата – $6,08 млрд, расхождение может объясняться поставками в Донбасс), а импорта с Украины в Россию – более $4 млрд. По сравнению с 2020 годом наблюдался рост обоих показателей: экспорта – почти на $2 млрд., импорта – на $460 млн. В целом объем российского экспорта в 2021 году был равен почти $500 млрд., то есть доля Украины составляла менее 2%.

Киев, Иван Бабурин

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