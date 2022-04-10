За сутки Украину покинуло более 60 тысяч человек

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в воскресенье, 10 апреля, сообщило, что за последние сутки число украинских беженцев увеличилось более чем на 62 тысячи.

Сообщается, что всего с начала российской военной спецоперации покинуло Украину и переместилось в соседние страны более 4,5 миллионов человек.

Всего, с 24 февраля по 9 апреля в Польшу прибыли 2 593 902 беженца, в Румынию – 686 232, в Венгрию – 419 101, в Молдавию – 410 882.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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